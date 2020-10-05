قصة كاتدرائية أرمينية يلجأ إليها سكان "ستيباناكيرت" من قصف أذربيجان آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 16:36 - GMT 13:36 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 16:36 - GMT 13:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قصة كاتدرائية أرمينية يلجأ إليها سكان "ستيباناكيرت" من قصف أذربيجان PDF اطبع إقرأ أيضاً ترمب في جولة قصيرة بالسيارة لتحية أنصاره 11:48 GMT إقرأ أيضاً فيضانات مدمرة تجتاج مدنا فرنسية وإيطالية 14:44 GMT