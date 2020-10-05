قصة كاتدرائية أرمينية يلجأ إليها سكان "ستيباناكيرت" من قصف أذربيجان آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 16:36 - GMT 13:36

تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 16:36 - GMT 13:36

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser