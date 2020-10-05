مزرعة لأقوى أنواع الفلفل الحار بالعالم تجذب الزوار في إنجلترا آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 13:07 - GMT 10:07 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 12:11 - GMT 09:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مزرعة لأقوى أنواع الفلفل الحار بالعالم تجذب الزوار في إنجلترا PDF اطبع حجم الخط زوارها يتباهون بالتجربة، وبعضهم يكرر زيارته ويُعيد التجربة.. مزرعة إنجليزية تجذب عُشاق الفلفل الحار! إقرأ أيضاً مسابقة حمل الزوجات.. هل تغامرون وتجربونها؟ 08:28 GMT إقرأ أيضاً أوروبا تُشعل سباق الحصول على لقاحات كورونا 10:44 GMT