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مزرعة لأقوى أنواع الفلفل الحار بالعالم تجذب الزوار في إنجلترا

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زوارها يتباهون بالتجربة، وبعضهم يكرر زيارته ويُعيد التجربة.. مزرعة إنجليزية تجذب عُشاق الفلفل الحار!

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