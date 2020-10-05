مسؤول حوثي يسرق ساعة الرئيس السابق بعد اغتياله آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 18:42 - GMT 15:42

تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 18:41 - GMT 15:41

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