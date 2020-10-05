مسؤول حوثي يسرق ساعة الرئيس السابق بعد اغتياله آخر تحديث: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 18:42 - GMT 15:42 تارخ النشر: الاثنين 17 صفر 1442 هـ - 05 أكتوبر 2020 KSA 18:41 - GMT 15:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مسؤول حوثي يسرق ساعة الرئيس السابق بعد اغتياله PDF اطبع إقرأ أيضاً فيضانات مدمرة تجتاج مدنا فرنسية وإيطالية 14:44 GMT إقرأ أيضاً خطفها واغتصبها ثم قتلها وحرق جثتها.. جريمة مقتل "شيماء" تهز الجزائر 17:51 GMT