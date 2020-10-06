تعرف على إنجازات الأطباء الفائزين بجائزة نوبل في الطب آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 14:31 - GMT 11:31

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 14:22 - GMT 11:22

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