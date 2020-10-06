تعرف على إنجازات الأطباء الفائزين بجائزة نوبل في الطب آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 14:31 - GMT 11:31 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 14:22 - GMT 11:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على إنجازات الأطباء الفائزين بجائزة نوبل في الطب PDF اطبع إقرأ أيضاً رسائل ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض 10:36 GMT إقرأ أيضاً فنانة بلجيكية تثبت نسبها إلى الملك السابق وتصبح "أميرة" 13:32 GMT