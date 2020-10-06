حملة أميركية في فلوريدا لتمكين أصحاب السوابق من المشاركة في اختيار الرئيس المقبل آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 18:53 - GMT 15:53 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 18:34 - GMT 15:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حملة أميركية في فلوريدا لتمكين أصحاب السوابق من المشاركة في اختيار الرئيس المقبل PDF اطبع إقرأ أيضاً رغم الشكوك حول الأول.. روسيا تسعى لتطوير لقاح ثانٍ لكورونا 15:03 GMT إقرأ أيضاً الكمامة.. أداة وقاية قد تصبح أخطر ناقل لكورونا 17:01 GMT