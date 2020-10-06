مبادرة "اتعلموا إشارة" لترجمة الفنون إلى لغة الصم آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 10:01 - GMT 07:01 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 09:57 - GMT 06:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مبادرة "اتعلموا إشارة" لترجمة الفنون إلى لغة الصم PDF اطبع إقرأ أيضاً خطفها واغتصبها ثم قتلها وحرق جثتها.. جريمة مقتل "شيماء" تهز الجزائر 17:51 GMT إقرأ أيضاً مصري يحبس أمه الثمانينية لعام كامل.. ما السبب؟ 08:28 GMT