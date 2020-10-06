مبادرة "اتعلموا إشارة" لترجمة الفنون إلى لغة الصم آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 10:01 - GMT 07:01

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 09:57 - GMT 06:57

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