كوخ بوجه شخصية خيالية.. يروي حكايات من التراث الروسي للزوار! آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 11:46 - GMT 08:46 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 11:43 - GMT 08:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كوخ بوجه شخصية خيالية.. يروي حكايات من التراث الروسي للزوار! PDF اطبع إقرأ أيضاً هذا هو أطول طريق صحراوي في الصين.. فما حكايته؟ 08:42 GMT إقرأ أيضاً فنان عراقي يبدع أعمالا فنية بالمسامير والخيوط 11:15 GMT