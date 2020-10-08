السجن مدى الحياة لممرض قتل 3 مرضى بالانسولين آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:21 - GMT 16:21 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:18 - GMT 16:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السجن مدى الحياة لممرض قتل 3 مرضى بالانسولين PDF اطبع حجم الخط محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ممرض بولندي قتل 3 مرضى بجرعات زائدة من الانسولين إقرأ أيضاً كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ 16:17 GMT إقرأ أيضاً ترمب يرفع السرية عن وثائق تخص هيلاري 16:24 GMT