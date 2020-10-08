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السجن مدى الحياة لممرض قتل 3 مرضى بالانسولين

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محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على ممرض بولندي قتل 3 مرضى بجرعات زائدة من الانسولين

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