الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:13 - GMT 16:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما PDF اطبع إقرأ أيضاً مليون دولار تُخلي سبيل المتهم الأول بقتل جورج فلويد 16:14 GMT إقرأ أيضاً سياح يقضون عطلتهم داخل ملجأ خوفاً من الإعصار دلتا! 16:16 GMT