الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:13 - GMT 16:13

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