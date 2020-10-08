عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

سياح يقضون عطلتهم داخل ملجأ خوفاً من الإعصار دلتا!

رابط مختصر

ذهبوا لقضاء عطلة صيفية بمنتجع مكسيكي فأفسدها الإعصار دلتا.. شاهد ملاجئ مكسيكية تأوى السياح بين جدرانها لتفادي إعصار مُرعب

إقرأ أيضاً الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما 16:14 GMT
إقرأ أيضاً كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ 16:17 GMT

إعلانات

شاهد أيضا