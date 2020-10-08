سياح يقضون عطلتهم داخل ملجأ خوفاً من الإعصار دلتا! آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:16 - GMT 16:16 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 10:55 - GMT 07:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سياح يقضون عطلتهم داخل ملجأ خوفاً من الإعصار دلتا! PDF اطبع حجم الخط ذهبوا لقضاء عطلة صيفية بمنتجع مكسيكي فأفسدها الإعصار دلتا.. شاهد ملاجئ مكسيكية تأوى السياح بين جدرانها لتفادي إعصار مُرعب إقرأ أيضاً الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما 16:14 GMT إقرأ أيضاً كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ 16:17 GMT