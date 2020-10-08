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كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟

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بعدما أصاب كورونا ترمب وزوجته .. الفيروس يتسلل مجددا إلى البيت الأبيض ويصيب المستشار ستيفن ميلر

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