كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:17 - GMT 16:17 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:16 - GMT 16:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض مجددا.. فمن أصاب هذه المرة؟ PDF اطبع حجم الخط بعدما أصاب كورونا ترمب وزوجته .. الفيروس يتسلل مجددا إلى البيت الأبيض ويصيب المستشار ستيفن ميلر إقرأ أيضاً سياح يقضون عطلتهم داخل ملجأ خوفاً من الإعصار دلتا! 16:16 GMT إقرأ أيضاً السجن مدى الحياة لممرض قتل 3 مرضى بالانسولين 16:21 GMT