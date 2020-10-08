مليون دولار تُخلي سبيل المتهم الأول بقتل جورج فلويد آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:12 - GMT 16:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مليون دولار تُخلي سبيل المتهم الأول بقتل جورج فلويد PDF اطبع إقرأ أيضاً نساء في الصومال يتحدين العادات والتشدد ويلعبن كرة السلة 16:13 GMT إقرأ أيضاً الغاز يتسبب بوفاة عروسين مصريين بعد ساعات من زفافهما 16:14 GMT