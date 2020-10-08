نساء في الصومال يتحدين العادات والتشدد ويلعبن كرة السلة آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:13 - GMT 16:13 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:12 - GMT 16:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نساء في الصومال يتحدين العادات والتشدد ويلعبن كرة السلة PDF اطبع إقرأ أيضاً حجر صحي من فئة 5 نجوم للسياح الأثرياء فقط! 11:30 GMT إقرأ أيضاً مليون دولار تُخلي سبيل المتهم الأول بقتل جورج فلويد 16:14 GMT