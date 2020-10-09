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إحباط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان

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أرادوا "محاكمتها" بتهمة "الخيانة".. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يحبط محاولة خطف حاكمة ميشيغان

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