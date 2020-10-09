إحباط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 01:54 - GMT 22:54 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:54 - GMT 18:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إحباط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان PDF اطبع حجم الخط أرادوا "محاكمتها" بتهمة "الخيانة".. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يحبط محاولة خطف حاكمة ميشيغان إقرأ أيضاً بين تنبؤات وتحليلات.. ما الذي سيحدث للانتخابات في حال عدم تعافي ترمب؟ 18:07 GMT إقرأ أيضاً الصحة العالمية: أكثر من 340 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد 20:04 GMT