الأمير بندر بن سلطان يسرد "الفرص الضائعة" في حديثه خلال وثائقي مع "العربية" آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:00 - GMT 18:00 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 19:58 - GMT 16:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأمير بندر بن سلطان يسرد "الفرص الضائعة" في حديثه خلال وثائقي مع "العربية" PDF اطبع إقرأ أيضاً كورونا والإنفلونزا مزيجان يضاعفان المخاوف! 15:53 GMT إقرأ أيضاً بين تنبؤات وتحليلات.. ما الذي سيحدث للانتخابات في حال عدم تعافي ترمب؟ 18:07 GMT