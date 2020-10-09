بين تنبؤات وتحليلات.. ما الذي سيحدث للانتخابات في حال عدم تعافي ترمب؟ آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:07 - GMT 18:07 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:03 - GMT 18:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بين تنبؤات وتحليلات.. ما الذي سيحدث للانتخابات في حال عدم تعافي ترمب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً الأمير بندر بن سلطان يسرد "الفرص الضائعة" في حديثه خلال وثائقي مع "العربية" 18:00 GMT إقرأ أيضاً إحباط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان 22:54 GMT