بين تنبؤات وتحليلات.. ما الذي سيحدث للانتخابات في حال عدم تعافي ترمب؟ آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:07 - GMT 18:07

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 21:03 - GMT 18:03

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