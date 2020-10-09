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تونس تفرض حظر تجوال لمواجهة موجة كورونا الثانية

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اقتربت من تسجيل 2000 إصابة يومية.. #تونس تنتفض لمواجهة موجة #كورونا الثانية بحظر تجوال وتعليق صلاة الجمعة

كلمات دالّة

#كورونا, #تونس
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