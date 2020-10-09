تونس تفرض حظر تجوال لمواجهة موجة كورونا الثانية آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 16:25 - GMT 13:25 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 15:59 - GMT 12:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تونس تفرض حظر تجوال لمواجهة موجة كورونا الثانية PDF اطبع حجم الخط اقتربت من تسجيل 2000 إصابة يومية.. #تونس تنتفض لمواجهة موجة #كورونا الثانية بحظر تجوال وتعليق صلاة الجمعة كلمات دالّة #كورونا, #تونس إقرأ أيضاً شاهد كيف يتم عزل أصحاب الأمراض العقلية في إندونيسيا وقت كورونا 10:42 GMT إقرأ أيضاً نازح سوري يولد كهرباء من التراب.. 13:32 GMT