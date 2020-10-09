خبراء الصحة يحذرون من موجة كورونا ثانية تعصف بأوروبا آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 00:28 - GMT 21:28

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 00:27 - GMT 21:27

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