خبراء الصحة يحذرون من موجة كورونا ثانية تعصف بأوروبا آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 00:28 - GMT 21:28 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 00:27 - GMT 21:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبراء الصحة يحذرون من موجة كورونا ثانية تعصف بأوروبا PDF اطبع إقرأ أيضاً أزمة كورونا تسيطر على مناظرة بنس وهاريس 21:25 GMT إقرأ أيضاً بلدة صغيرة يقصدها أثرياء نيويورك للهروب من كورونا والجريمة 07:33 GMT