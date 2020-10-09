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نازح سوري يولد كهرباء من التراب..

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كهرباء من التراب بطريقة بسيطة.. نازح سوري يلجأ إلى طريقة بدائية لتوليد الكهرباء

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