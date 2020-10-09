نازح سوري يولد كهرباء من التراب.. آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 16:32 - GMT 13:32 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 16:26 - GMT 13:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نازح سوري يولد كهرباء من التراب.. PDF اطبع حجم الخط كهرباء من التراب بطريقة بسيطة.. نازح سوري يلجأ إلى طريقة بدائية لتوليد الكهرباء إقرأ أيضاً تونس تفرض حظر تجوال لمواجهة موجة كورونا الثانية 13:25 GMT إقرأ أيضاً ترمب يعلن أنه بـ "صحة جيدة جدا" وسيعود إلى مهامه المعتادة 15:33 GMT