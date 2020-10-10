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آيفون 12 الجديد.. "مرحبا.. سرعة"!

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يحتوي على تقنية G5 وسيأتي بأربعة إصدارات ذات سرعة عالية.. آيفون 12 الجديد في الأسواق خلال أيام

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