آيفون 12 الجديد.. "مرحبا.. سرعة"! آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 12:44 - GMT 09:44 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 05:21 - GMT 02:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك آيفون 12 الجديد.. "مرحبا.. سرعة"! PDF اطبع حجم الخط يحتوي على تقنية G5 وسيأتي بأربعة إصدارات ذات سرعة عالية.. آيفون 12 الجديد في الأسواق خلال أيام إقرأ أيضاً الصحة العالمية: أكثر من 340 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد 20:04 GMT إقرأ أيضاً معجزة البيانو.. طفل فرنسي في السادسة يعزف على البيانو ببراعة 11:43 GMT