تحطيم شاهد قبر نجم المنتخب العراقي أحمد راضي يثير الغضب آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:51 - GMT 14:51 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:49 - GMT 14:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تحطيم شاهد قبر نجم المنتخب العراقي أحمد راضي يثير الغضب PDF اطبع إقرأ أيضاً لبنان.. 5 قتلى بانفجاري خزان وقود وأسطوانة غاز 14:40 GMT إقرأ أيضاً شرطيون أميركيون يعتقلون امرأة حاملا من أصل أفريقي بالضغط على بطنها 14:52 GMT