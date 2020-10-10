شرطيون أميركيون يعتقلون امرأة حاملا من أصل أفريقي بالضغط على بطنها آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:52 - GMT 14:52 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:50 - GMT 14:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شرطيون أميركيون يعتقلون امرأة حاملا من أصل أفريقي بالضغط على بطنها PDF اطبع إقرأ أيضاً تحطيم شاهد قبر نجم المنتخب العراقي أحمد راضي يثير الغضب 14:51 GMT إقرأ أيضاً في تايلاند.. مطعم يحاكي مقصورة الطائرة.. وتجربة طيران في قمرة القيادة! 16:03 GMT