شرطيون أميركيون يعتقلون امرأة حاملا من أصل أفريقي بالضغط على بطنها آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:52 - GMT 14:52

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:50 - GMT 14:50

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