لبنان.. 5 قتلى بانفجاري خزان وقود وأسطوانة غاز آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:40 - GMT 14:40 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:38 - GMT 14:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لبنان.. 5 قتلى بانفجاري خزان وقود وأسطوانة غاز PDF اطبع إقرأ أيضاً يحترف السنوكر رغم أنه وُلد بلا ذراعين.. فكيف استطاع ذلك؟ 14:38 GMT إقرأ أيضاً تحطيم شاهد قبر نجم المنتخب العراقي أحمد راضي يثير الغضب 14:51 GMT