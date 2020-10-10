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معجزة البيانو.. طفل فرنسي في السادسة يعزف على البيانو ببراعة

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يعزف مقطوعات معقدة وصعبة.. طفل فرنسي 6 سنوات يعزف ببراعة على البيانو وموهبته الفريدة تحيّر مدربيه

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