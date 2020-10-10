معجزة البيانو.. طفل فرنسي في السادسة يعزف على البيانو ببراعة آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 14:43 - GMT 11:43 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 13:03 - GMT 10:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك معجزة البيانو.. طفل فرنسي في السادسة يعزف على البيانو ببراعة PDF اطبع حجم الخط يعزف مقطوعات معقدة وصعبة.. طفل فرنسي 6 سنوات يعزف ببراعة على البيانو وموهبته الفريدة تحيّر مدربيه إقرأ أيضاً آيفون 12 الجديد.. "مرحبا.. سرعة"! 09:44 GMT إقرأ أيضاً برازيلية تسلّقت جبليْن شاهقين بجبال الألب خلال ساعتين و40 دقيقة! 11:46 GMT