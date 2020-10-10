يحترف السنوكر رغم أنه وُلد بلا ذراعين.. فكيف استطاع ذلك؟ آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:38 - GMT 14:38 تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:26 - GMT 14:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك يحترف السنوكر رغم أنه وُلد بلا ذراعين.. فكيف استطاع ذلك؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً برازيلية تسلّقت جبليْن شاهقين بجبال الألب خلال ساعتين و40 دقيقة! 11:46 GMT إقرأ أيضاً لبنان.. 5 قتلى بانفجاري خزان وقود وأسطوانة غاز 14:40 GMT