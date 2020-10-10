يحترف السنوكر رغم أنه وُلد بلا ذراعين.. فكيف استطاع ذلك؟ آخر تحديث: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:38 - GMT 14:38

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1442 هـ - 10 أكتوبر 2020 KSA 17:26 - GMT 14:26

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