تقرير صادم.. ثلثا سكان العالم لن يحصلوا على لقاح كورونا قبل عام آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 20:39 - GMT 17:39

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05

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