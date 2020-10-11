تقرير صادم.. ثلثا سكان العالم لن يحصلوا على لقاح كورونا قبل عام آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 20:39 - GMT 17:39 تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تقرير صادم.. ثلثا سكان العالم لن يحصلوا على لقاح كورونا قبل عام PDF اطبع إقرأ أيضاً ترمب أمام حشد من البيت الأبيض: سنهزم الفيروس.. والعلاج قريبا 15:51 GMT إقرأ أيضاً حملة بايدن تبيع 35 ألف مضرب حشرات بعد واقعة "ذبابة بنس" 18:25 GMT