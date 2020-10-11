موقف صدم الجميع.. زعيم كوريا الشمالية يبكي ويعتذر! آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 15:29 - GMT 12:29 تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 11:47 - GMT 08:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موقف صدم الجميع.. زعيم كوريا الشمالية يبكي ويعتذر! PDF اطبع إقرأ أيضاً أزمات متلاحقة في لبنان والسلطات تعتزم رفع الدعم عن السلع 08:47 GMT إقرأ أيضاً كيف تستثمر في السندات وما هي عوائدها في الاسواق الأساسية 12:45 GMT