موقف صدم الجميع.. زعيم كوريا الشمالية يبكي ويعتذر! آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 15:29 - GMT 12:29

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1442 هـ - 11 أكتوبر 2020 KSA 11:47 - GMT 08:47

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