صدمة جديدة.. كورونا يعيش 28 يوماً على الأسطح آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 18:50 - GMT 15:50 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 18:24 - GMT 15:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صدمة جديدة.. كورونا يعيش 28 يوماً على الأسطح PDF اطبع إقرأ أيضاً متطوعون سودانيون يبدأون تجارب لرقمنة توزيع السلع المدعومة 13:44 GMT إقرأ أيضاً في طوكيو.. تعرف على أكبر منشأة لتصريف مياه الأمطار في العالم 17:09 GMT