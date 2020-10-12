في طوكيو.. تعرف على أكبر منشأة لتصريف مياه الأمطار في العالم آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 20:09 - GMT 17:09

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 19:53 - GMT 16:53

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