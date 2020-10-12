في طوكيو.. تعرف على أكبر منشأة لتصريف مياه الأمطار في العالم آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 20:09 - GMT 17:09 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 19:53 - GMT 16:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في طوكيو.. تعرف على أكبر منشأة لتصريف مياه الأمطار في العالم PDF اطبع إقرأ أيضاً صدمة جديدة.. كورونا يعيش 28 يوماً على الأسطح 15:50 GMT إقرأ أيضاً ديوالي" يثير القلق في الهند مع تجاوز عدد إصابات كورونا الـ 7 ملايين" 17:37 GMT