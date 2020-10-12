مصري لديه هواية جمع الهواتف القديمة.. بعضها يعود إلى عام 1933 آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 10:06 - GMT 07:06

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 08:18 - GMT 05:18

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser