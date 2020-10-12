مصري لديه هواية جمع الهواتف القديمة.. بعضها يعود إلى عام 1933 آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 10:06 - GMT 07:06 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 08:18 - GMT 05:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصري لديه هواية جمع الهواتف القديمة.. بعضها يعود إلى عام 1933 PDF اطبع إقرأ أيضاً حملة بايدن تبيع 35 ألف مضرب حشرات بعد واقعة "ذبابة بنس" 18:25 GMT إقرأ أيضاً تظاهرات في روما ضد تقنية 5G 08:55 GMT