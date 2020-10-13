شرطة ألمانيا تُعنف مهاجرا تونسيا على "طريقة فلويد" آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 17:08 - GMT 14:08 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 17:07 - GMT 14:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شرطة ألمانيا تُعنف مهاجرا تونسيا على "طريقة فلويد" PDF اطبع إقرأ أيضاً وفاة أول مريضة أصيبت بفيروس كورونا مرتين 12:51 GMT إقرأ أيضاً طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! 15:47 GMT