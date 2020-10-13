طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 18:47 - GMT 15:47 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! PDF اطبع إقرأ أيضاً شرطة ألمانيا تُعنف مهاجرا تونسيا على "طريقة فلويد" 14:08 GMT إقرأ أيضاً كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ "الوحش" 16:06 GMT