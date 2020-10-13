طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 18:47 - GMT 15:47

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46

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