عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ "الوحش"

رابط مختصر
إقرأ أيضاً طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! 15:47 GMT
إقرأ أيضاً مرض مبهم يصيب مشاركا في تجارب أميركية على لقاح لكورونا ويعلّقها! مرض مبهم يصيب مشاركا في تجارب أميركية على لقاح لكورونا ويعلّقها! 17:39 GMT

إعلانات

شاهد أيضا