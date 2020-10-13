كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ "الوحش" آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 19:06 - GMT 16:06 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 18:47 - GMT 15:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ "الوحش" PDF اطبع إقرأ أيضاً طفرة جديدة في شكل كورونا تحير العلماء.. وأسبابها لا تزال مجهولة! 15:47 GMT إقرأ أيضاً مرض مبهم يصيب مشاركا في تجارب أميركية على لقاح لكورونا ويعلّقها! 17:39 GMT