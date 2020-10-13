مرض مبهم يصيب مشاركا في تجارب أميركية على لقاح لكورونا ويعلّقها! آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 20:39 - GMT 17:39 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 20:38 - GMT 17:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مرض مبهم يصيب مشاركا في تجارب أميركية على لقاح لكورونا ويعلّقها! PDF اطبع إقرأ أيضاً كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ "الوحش" 16:06 GMT إقرأ أيضاً أطفال داخل كنيسة مصرية يمثلون دور ضحايا لـ"داعش" 21:01 GMT