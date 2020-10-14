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أردني يجمع قطعا قديمة بمتحف في منزله

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"كل قطعة لها حكاية".. أردني يجمع القطع القديمة بمنزله ويحوله إلى متحف أثري بامتياز

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