أردني يجمع قطعا قديمة بمتحف في منزله آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 11:33 - GMT 08:33 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 07:01 - GMT 04:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أردني يجمع قطعا قديمة بمتحف في منزله PDF اطبع حجم الخط "كل قطعة لها حكاية".. أردني يجمع القطع القديمة بمنزله ويحوله إلى متحف أثري بامتياز إقرأ أيضاً أطفال داخل كنيسة مصرية يمثلون دور ضحايا لـ"داعش" 21:01 GMT إقرأ أيضاً نساء يلجأن إلى الولادة في المنازل خوفا من كورونا 10:19 GMT