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بيرو تفتتح موقعا أثريا لسائح واحد!

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بعد انتظار 7 أشهر بسبب #كورونا.. سائح ياباني وحيد يحقق حلمه بزيارة قلعة "ماتشو بيتشو" في #بيرو

كلمات دالّة

#كورونا, #بيرو
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