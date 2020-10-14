بيرو تفتتح موقعا أثريا لسائح واحد! آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 15:50 - GMT 12:50 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 15:16 - GMT 12:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بيرو تفتتح موقعا أثريا لسائح واحد! PDF اطبع حجم الخط بعد انتظار 7 أشهر بسبب #كورونا.. سائح ياباني وحيد يحقق حلمه بزيارة قلعة "ماتشو بيتشو" في #بيرو كلمات دالّة #كورونا, #بيرو إقرأ أيضاً "كروش" الشرطة الهندية متهمة بـ"المساهمة في زيادة معدلات الجريمة" 11:50 GMT إقرأ أيضاً "تالبوي" تنفجر بعد 75 عاما في بولندا! 15:19 GMT