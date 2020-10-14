ترمب يصف نفسه بـ "سوبرمان".. ويعد بأن لقاحات كورونا "قادمة قريبا" آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 22:19 - GMT 19:19 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 22:18 - GMT 19:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يصف نفسه بـ "سوبرمان".. ويعد بأن لقاحات كورونا "قادمة قريبا" PDF اطبع إقرأ أيضاً هل ستكون لقاحات كورونا بلا جدوى.. بعد عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه؟ 16:16 GMT إقرأ أيضاً اعتراف صادم لعميل تركي يفضح حكومة أردوغان 22:22 GMT