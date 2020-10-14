نساء يلجأن إلى الولادة في المنازل خوفا من كورونا آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 13:19 - GMT 10:19 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 11:45 - GMT 08:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نساء يلجأن إلى الولادة في المنازل خوفا من كورونا PDF اطبع حجم الخط مع ازدحام المستشفيات بمرضى #كورونا.. بوليفيات يلدن في المنازل كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً أردني يجمع قطعا قديمة بمتحف في منزله 08:33 GMT إقرأ أيضاً "كروش" الشرطة الهندية متهمة بـ"المساهمة في زيادة معدلات الجريمة" 11:50 GMT