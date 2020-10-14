هل ستكون لقاحات كورونا بلا جدوى.. بعد عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه؟ آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 19:16 - GMT 16:16 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 15:27 - GMT 12:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل ستكون لقاحات كورونا بلا جدوى.. بعد عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً "تالبوي" تنفجر بعد 75 عاما في بولندا! 15:19 GMT إقرأ أيضاً ترمب يصف نفسه بـ "سوبرمان".. ويعد بأن لقاحات كورونا "قادمة قريبا" 19:19 GMT