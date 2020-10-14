"كروش" الشرطة الهندية متهمة بـ"المساهمة في زيادة معدلات الجريمة" آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 14:50 - GMT 11:50 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 14:48 - GMT 11:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "كروش" الشرطة الهندية متهمة بـ"المساهمة في زيادة معدلات الجريمة" PDF اطبع إقرأ أيضاً نساء يلجأن إلى الولادة في المنازل خوفا من كورونا 10:19 GMT إقرأ أيضاً بيرو تفتتح موقعا أثريا لسائح واحد! 12:50 GMT