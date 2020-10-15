تحرش ثم سحل وقتل.. جريمة "فتاة المعادي" تهز مصر.. وتوقيف الجناة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 14:51 - GMT 11:51 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 14:49 - GMT 11:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تحرش ثم سحل وقتل.. جريمة "فتاة المعادي" تهز مصر.. وتوقيف الجناة PDF اطبع إقرأ أيضاً طريقة جديدة لفحص كورونا بـ3 دقائق! 11:49 GMT إقرأ أيضاً رغم الصعوبات.. شابة مصرية تخترق مهنة ذكورية بعدما وقعت في غرامها! 11:52 GMT