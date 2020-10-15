رغم الصعوبات.. شابة مصرية تخترق مهنة ذكورية بعدما وقعت في غرامها! آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 14:52 - GMT 11:52 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 14:51 - GMT 11:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رغم الصعوبات.. شابة مصرية تخترق مهنة ذكورية بعدما وقعت في غرامها! PDF اطبع إقرأ أيضاً تحرش ثم سحل وقتل.. جريمة "فتاة المعادي" تهز مصر.. وتوقيف الجناة 11:51 GMT إقرأ أيضاً نهاية صادمة لرجل اتخذ من ترمب 13:26 GMT