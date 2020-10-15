في ليفربول.. وداع أخير للحياة الصاخبة قبل أن يعمّ الهدوء بسبب الإغلاق! آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:28 - GMT 13:28 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:28 - GMT 13:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في ليفربول.. وداع أخير للحياة الصاخبة قبل أن يعمّ الهدوء بسبب الإغلاق! PDF اطبع إقرأ أيضاً هل يطور كورونا أعراضه الجانبية كما يطور من سلالته؟ دراسة بريطانية تكشف حقائق جديدة! 13:28 GMT إقرأ أيضاً هولندا تجيز القتل الرحيم للأطفال المرضى دون سن الـ 12 15:54 GMT