في ليفربول.. وداع أخير للحياة الصاخبة قبل أن يعمّ الهدوء بسبب الإغلاق! آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:28 - GMT 13:28

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:28 - GMT 13:28

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