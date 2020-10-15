هل يطور كورونا أعراضه الجانبية كما يطور من سلالته؟ دراسة بريطانية تكشف حقائق جديدة! آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:28 - GMT 13:28 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 16:27 - GMT 13:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل يطور كورونا أعراضه الجانبية كما يطور من سلالته؟ دراسة بريطانية تكشف حقائق جديدة! PDF اطبع إقرأ أيضاً إصابة نجل ترمب الصغير بكورونا وتعافيه 13:27 GMT إقرأ أيضاً في ليفربول.. وداع أخير للحياة الصاخبة قبل أن يعمّ الهدوء بسبب الإغلاق! 13:28 GMT