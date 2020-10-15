هولندا تجيز القتل الرحيم للأطفال المرضى دون سن الـ 12 آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 18:54 - GMT 15:54 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 18:53 - GMT 15:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هولندا تجيز القتل الرحيم للأطفال المرضى دون سن الـ 12 PDF اطبع إقرأ أيضاً في ليفربول.. وداع أخير للحياة الصاخبة قبل أن يعمّ الهدوء بسبب الإغلاق! 13:28 GMT إقرأ أيضاً أميركية تقتل صديقتها الحامل وتسرق الجنين 17:00 GMT