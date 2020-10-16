كاميرات مراقبة توثق شجاعة طفل حاول حماية والدته من اللصوص... آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 09:41 - GMT 06:41 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 09:16 - GMT 06:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كاميرات مراقبة توثق شجاعة طفل حاول حماية والدته من اللصوص... PDF اطبع إقرأ أيضاً الصين تجري 9 ملايين فحص كورونا في 5 أيام 19:44 GMT إقرأ أيضاً مدينة ملاهٍ في طوكيو تفتح أبوابها للعاملين عن بعد وتتحول إلى مكتب 10:14 GMT