كورونا يضرب عمل جامعي النفايات في كينيا.. مصدر دخلهم الوحيد! آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 18:21 - GMT 15:21 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 17:47 - GMT 14:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يضرب عمل جامعي النفايات في كينيا.. مصدر دخلهم الوحيد! PDF اطبع إقرأ أيضاً ليا فتاة جامعية لبنانية لم تحصل على وظيفة، فاختارت أن تكون عاملة نظافة لمواجهة البطال 10:14 GMT إقرأ أيضاً على طريقة البوعزيزي.. سيدة تونسية تحرق نفسها بالبنزين 15:59 GMT