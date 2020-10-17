ليا فتاة جامعية لبنانية لم تحصل على وظيفة، فاختارت أن تكون عاملة نظافة لمواجهة البطال آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 13:14 - GMT 10:14 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 13:02 - GMT 10:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ليا فتاة جامعية لبنانية لم تحصل على وظيفة، فاختارت أن تكون عاملة نظافة لمواجهة البطال PDF اطبع إقرأ أيضاً كورونا يضرب عمل جامعي النفايات في كينيا.. مصدر دخلهم الوحيد! 15:21 GMT