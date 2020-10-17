ليا فتاة جامعية لبنانية لم تحصل على وظيفة، فاختارت أن تكون عاملة نظافة لمواجهة البطال آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 13:14 - GMT 10:14

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 13:02 - GMT 10:02

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