ما علاقة تقدم العمر بالإحساس بأن الوقت يمضي بسرعة.. حقائق جديدة ببساطة! آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 21:01 - GMT 18:01 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 20:13 - GMT 17:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما علاقة تقدم العمر بالإحساس بأن الوقت يمضي بسرعة.. حقائق جديدة ببساطة! PDF اطبع إقرأ أيضاً على طريقة البوعزيزي.. سيدة تونسية تحرق نفسها بالبنزين 15:59 GMT إقرأ أيضاً إنقاذ سيدة هندية حبسها زوجها في "حمام" لمدة 18 شهراً 18:34 GMT