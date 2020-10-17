ما علاقة تقدم العمر بالإحساس بأن الوقت يمضي بسرعة.. حقائق جديدة ببساطة! آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 21:01 - GMT 18:01

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 20:13 - GMT 17:13

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser