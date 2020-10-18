اعترافات مثيرة لقاتلي فتاة المعادي! آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 15:55 - GMT 12:55 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 15:53 - GMT 12:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اعترافات مثيرة لقاتلي فتاة المعادي! PDF اطبع إقرأ أيضاً رحلات جوية في نفس المدينة لتحقيق الأرباح وتلبية رغبات المسافرين 11:45 GMT إقرأ أيضاً لبنانيون يحيون ذكرى ثورتهم الأولى بتظاهرات ومطالب في الشارع 15:36 GMT